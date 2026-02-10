Без шашечек проехали

Министерство транспорта Башкирии обеспокоилось проблемой нелегальных таксистов. В прошлом году по требованию ведомства «Яндекс. Такси» отключило 126 водителей за перевозки без разрешения, еще 20 водителей оштрафованы судами по административной статье о незаконной предпринимательской деятельности. Эти меры чиновники считают недостаточными, поэтому региональный минтранс предлагает ужесточить порядки в отрасли, увеличив штрафы и наделив надзорные органы правом арестовывать автомобили. Еще одна из выдвинутых новелл — исключение на законодательном уровне услуг такси из моратория на проверки в отношении IT-компаний. Эксперты называют идеи властей спорными.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии отчиталось об итогах контрольной деятельности в сфере пассажирских перевозок, представив для общественных обсуждений проект соответствующего доклада.

Из документа следует, что совместно с подразделениями МВД по Башкирии, Ространснадзором по Приволжскому федеральному округу, ФССП и ФНС минтрас в прошлом году провел 71 проверку, затронувшую 123 автомобиля. Как и годом ранее, основные нарушения касались внешнего оформления автомобилей таксистов — отсутствие опознавательных фонарей («шашек») на крыше машины, информации о перевозчике в салоне и характерной цветографической схемы на корпусе. Не у всех водителей имелись путевые листы и не все из них проходят предрейсовые медицинские осмотры и технический контроль автомобилей.

Нарушители получали от министерства консультации о порядке получения разрешений на пассажирские перевозки и памятки с требованиями к таксистам. Однако увещеваниями власти не ограничились. По итогам проверок в отношении 21 водителя составлены административные протоколы за перевозки без лицензии, а 20 водителей мировые суды оштрафовали в общей сложности на 40 тыс. руб. Кроме того, «Яндекс. Такси» по требованию министерства транспорта отключило от приложения 126 водителей.

Всего, говорится в докладе, в Башкирии действуют 32 службы заказов такси, к которым «привязаны» около 8,6 тыс. автомобилей, включенных в специальный реестр. При этом общее количество машин в реестре такси превышает 21,3 тыс. единиц, из чего минтранс делает вывод о незаконном характере услуг, оказываемых 60% таксистов.

Для исправления ситуации минтранс Башкирии предлагает расширить полномочия контролирующих органов. По мнению чиновников, эффективной мерой борьбы с нелегальными перевозчиками является арест автомобилей, поэтому предлагается наделить надзорные органы правом арестовывать автомобили и оформлять штрафы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за незаконную деятельность в сфере такси. Сегодня оштрафовать водителей можно только через мировые суды. Размер взыскания в ведомстве считают «несоизмеримо низким», поэтому чиновники настаивают на его увеличении в 25 раз — с 2 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, отдельные законодательные инициативы нацелены конкретно на «Яндекс. Такси». Авторы доклада предлагают изменения в федеральное законодательство, исключив из правительственного моратория на государственные и муниципальные проверки IT-компаний конкретный вид деятельности — услуги легкового такси и пассажирских перевозок с багажом. Еще одна новелла — возможность через суд приостанавливать на срок до 90 дней работу сайтов и приложений агрегаторов за невыполнение обязательных требований.

Получить оперативный комментарий в «Яндекс. Такси» не удалось.

Гендиректор АНО «Научно-исследовательский центр эффективности транспортных систем» Олег Арефьев считает инициативу минтранса спорной. «Опыт Москвы очень наглядно демонстрирует, что сперва там боролись с таксистами, а теперь пытаются бороться с ценами, которые взлетают выше разумного при любых изменениях погоды. Взлетают, потому что на линии меньше машин, чем необходимо. Но в Москве эту борьбу хоть можно объяснить тем, что крупные таксопарки так чистили под себя рынок, потому что у них никто не хотел арендовать машины. Для чего начинать борьбу с ветряными мельницами в Уфе — непонятно», — задается вопросом эксперт.

Отдельное внимание собеседник «Ъ» обратил на проблему путевых листов. «Таксисты их покупают пачками и дальше покупать будут. Просто сейчас многие расслабились и даже не заполняют путевки. Усилив "борьбу" в этом направлении, мы лишь вдохнем новую жизнь в бизнес, торгующий такими путевками»,— резюмировал господин Арефьев.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Национальный совет такси» Наталии Лозинской, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в сторону регулирования отрасли, необходимо обсудить тему с участниками рынка.

«Сейчас для всей отрасли главное — подготовиться ко вступлению в силу закона о локализации автомобилей такси, что произойдет уже менее, чем через месяц. Это очень сложная задача для перевозчиков – обновить парк в соответствии с новыми требованиями. Дополнительная регуляторная нагрузка в свете этого, на наш взгляд, ляжет на перевозчиков абсолютно излишним бременем. Поэтому перед принятием любой законодательной инициативы в отрасли такси необходимо тщательно оценить ее потенциальное воздействие на рынок и принимать решение на основании этого анализа и после обсуждения с бизнесом и экспертным сообществом»,– пояснила она «Ъ».

