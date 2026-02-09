Прокурором Самары назначен Александр Диденко

Александр Диденко назначен на должность прокурора Самары. Соответствующая информация содержится на сайте прокуратуры Самарской области.

До этого Александр Диденко был прокурором Центрального района Тольятти. В 2023 году его назначили прокурором Тольятти. В 2021 году он занимал должность прокурора Автозаводского района Тольятти. В 2017 году Александр Диденко стал прокурором Железнодорожного района Самары.

Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности прокурора Самары является Юлия Никитина после перехода Артема Ярыгина в Новокуйбышевск.

Руфия Кутляева