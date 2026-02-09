Автор идеи «репарационного кредита» Украине предложил взять у Бельгии активы РФ

Евросоюз (ЕС) может вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать от Euroclear их новому депозитарию. Об этом заявил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон в колонке для Reuters.

Фото: Olivia Harris / Reuters Хьюго Диксон

Около €180 млрд российских активов сейчас хранится в бельгийском Euroclear. Перемещение этих средств в подконтрольный ЕС депозитарий, по мнению господина Диксона, позволит снять риски с Бельгии и предоставит объединению большую свободу действий. По его словам, это также может защитить Бельгию и Euroclear от судебного иска со стороны РФ.

В декабре 2025 года странам Евросоюза не удалось согласовать экспроприацию заблокированных российских активов. Вместо этого ЕС решил предоставить Украине €90 млрд в 2026–2027 годах за счет заимствований. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер говорил, что использование российских активов невозможно, поскольку Европа не находится в состоянии войны с РФ.