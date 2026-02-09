Отель в старейшем ТЦ Перми откроется в этом году

В ТД «Петропавловский» (бывший «Детский мир») на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской откроют отель RoSel Hill. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управляющую гостиницей Марину Плотникову. Отель, рассчитанный на 32 номера, примет первых гостей во втором квартале этого года. Постояльцам будут доступны номера четырех форматов, включая Standart, Superior, Premium и Family Room.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, подрядчиком работ по обустройству отеля выступило березниковское ООО «Добрая компания», которое возглавляет Александр Сафронов. Он также руководит ООО «Строительно-монтажный трест “Химмашсервис”», который купил ТД «Петропавловский» еще в 2021 году.

Напомним, ранее отель планировалось разместить рядом со зданием бывшего «Детского мира», а не в нем. Концепция гостиницы была представлена СМТ «Химмашсервис» летом 2025 года. Тогда инвестор сообщил, что отель будет рассчитан на 59 номеров средней площадью 25 кв. м. Планировалось, что там также обустроят фитнес-зал.