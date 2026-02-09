В ОП предупредили о штрафах за неправильное сжигание масленичного чучела

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении масленичных гуляний грозит серьезными штрафами. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров. Он уточнил, что специального штрафа за ритуал нет, но наказание последует по общей статье.

«Если никто не пострадал, но жгли чучело не по правилам, то размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; для организаций — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.»,— сказал господин Машаров (цитата по ТАСС). Ущерб от пожара или гибель людей ужесточают ответственность: штраф для юрлиц может достигнуть 2 млн руб. с приостановкой деятельности.

Евгений Машаров напомнил основные требования. Кострище должно находиться не менее чем в 50 м от построек, а территория вокруг кострища в радиусе 10 м — очищена от горючих материалов. Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.