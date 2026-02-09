Суд на Урале оправдал владельца автотрека по делу о гибели подростка

Свердловский областной суд оставил без изменений оправдательный приговор Константину Смирнову — владельцу автотрека в поселке Совхозном (Свердловская область), на котором погиб подросток в 2024 году.

По данным суда, в апреле 2024 года подростки на питбайке решили заехать на автотрек, но не заметили металлический трос, натянутый между деревьями, который был установлен для ограничения доступа на территорию. В результате водитель получил травмы, от которых скончался на месте, а девушка была госпитализирована.

Тогда Константину Смирнову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По версии стороны обвинения, он должен был предвидеть возможность наезда на трос, однако не проявил должной осторожности при его установке.

В суде Константин Смирнов вину не признал. Он пояснил, что профессионально занимается дрифтом и в 2021 году создал команду и школу дрифта. Для тренировок и соревнований с 2022 года использовалась асфальтированная площадка в Совхозном. Она была ограждена покрышками, а въезд на территорию проходил между деревьями, где был установлен трос. «На тросе была установлена белая планка для визуального обозначения закрытого проезда на площадку»,— говорится в сообщении суда.

Белоярский районный суд, изучив доказательства, показания свидетелей и заключения экспертов, пришел к выводу, что Смирнов не мог предвидеть случившееся. Он был признан невиновным, за ним было признано право на реабилитацию. Приговор был обжалован прокурором и потерпевшей стороной. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы и оставила приговор без изменений.

Полина Бабинцева