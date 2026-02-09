АвтоВАЗ начал проверку данных о дефектах блока управления у Lada Largus

АвтоВАЗ опроверг сообщения о массовом дефекте электронного блока управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus. В компании также заявили о начале дополнительной проверки данных по обратившимся сервисным центрам и автопаркам, указанным в публикациях СМИ, передает ТАСС.

С момента возобновления производства модели в 2024 году было продано более 59 тыс. автомобилей Lada Largus, уточнили в АвтоВАЗе. Официальная гарантийная и сервисная статистика показывает, что процент обращений, связанных с работой ЭБУ, не превышает одну тысячную долю от общего числа реализованных машин.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что владельцы и предприниматели якобы сталкиваются со снижением ресурса узлов, частыми поломками и проблемами с электроникой у новых Lada Largus.