Суд обязал возместить 10,7 млн рублей за незаконную свалку в Ростовской области

В Ростовской области Азовский городской суд обязал возместить 10,7 млн руб. за экологический ущерб от незаконной свалки отходов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы Черноморско-Азовского морского управления обнаружили свалку на земельном участке в Азовском районе площадью более 2,2 тыс. кв. м. Специалисты отобрали образцы для анализа состояния грунта. Лабораторные исследования выявили значительные превышения концентраций вредных веществ в почве.

Уточняется, что нарушитель отказался добровольно компенсировать причиненный вред. После этого Росприроднадзор подал исковое заявление в суд, удовлетворивший требования.

Константин Соловьев