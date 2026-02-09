«Роза Хутор» выступит индустриальным партнёром всероссийского кейс-чемпионата Университета ИТМО

Участие в проекте — часть системной работы курорта по подготовке специалистов в сфере экологии для туристической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Юфа Фото: Илья Юфа

«Техносфера» объединяет студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета, предлагая им решать практические задачи устойчивого развития в разных отраслях экономики. Для участников чемпионата «Роза Хутор» совместно с Научно-исследовательским институтом устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) подготовил кейс по управлению качеством окружающей среды на территории, используемой для рекреационной деятельности, с применением инновационного метода цифрового моделирования туристических потоков.

Участники получат реальные данные по одному из популярных маршрутов курорта: показатели посещаемости, статистику загрузки объектов, графики распределения посетителей и тепловые карты рисков. НИИУРС познакомит студентов с технологией цифрового моделирования и её возможностями для предиктивного анализа сценариев развития туризма на природе.

Работая над кейсом, студенты выступят в роли аналитиков и дизайнеров: «познакомятся» с цифровыми двойниками и предложат решения по оптимизации туристической инфраструктуры и организации рекреационного поведения посетителей. Ожидается, что эти решения помогут повысить комфорт и безопасность туристов и одновременно минимизировать воздействие на окружающую среду.

— «Роза Хутор» — ответственный отраслевой лидер, и наша приверженность принципам устойчивого развития неизменна. Мы ищем практические решения, которые помогают сохранять природное достояние и обеспечивать условия для доступного, комфортного и безопасного круглогодичного туризма в горах. Современные методы цифрового моделирования и свежий взгляд нового поколения исследователей помогут сделать наш поиск более результативным,— отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Подать заявку на участие в чемпионате «Техносфера» можно до 16 февраля на сайте проекта. В течение двух недель команды будут работать над кейсом при поддержке экспертов ИТМО. Эксперты проведут для студентов мастер-классы и расскажут об использовании инструментов искусственного интеллекта. Победители получат возможность поступить в магистратуру факультета экотехнологий ИТМО без вступительных испытаний.

— Для технологического университета важны индустриальные партнёры, такие как «Роза Хутор». Они не только ставят реальные задачи, но и помогают формировать сообщество специалистов, способных уже сегодня отвечать на вызовы в области экологии и устойчивого развития,— подчеркнула декан факультета экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова.

Сотрудничество в рамках кейс-чемпионата продолжает системную совместную работу «Роза Хутор» и ИТМО по поддержке профессионального сообщества и молодых специалистов в сфере устойчивого развития. Ранее курорт совместно с НИИУРС разработал стандарт «зелёного» строительства для создания инфраструктуры на природных территориях.

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»