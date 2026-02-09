В Вурнарский районный суд Чувашии направили уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Вурнарского округа. Она организовала потребительский кооператив, от действий которого пострадали 27 пайщиков на общую сумму 15 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

В Чувашии направили в суд дело председателя кооператива, задолжавшей 15 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии направили в суд дело председателя кооператива, задолжавшей 15 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2010 по 2021 год подозреваемая убеждала жителей поселка Вурнары и Вурнарского округа вкладывать сбережения в созданный ею кооператив, обещая проценты, превышающие банковские. Деньгами она распоряжалась в своих целях.

Кроме того, установлено, что в апреле 2018 года обвиняемая подделала решение общего собрания пайщиков и продала принадлежащее кооперативу нежилое помещение стоимостью 2 млн руб.

На ее счета, земельные участки и недвижимость общей стоимостью 9 млн руб. наложен арест.

Анна Кайдалова