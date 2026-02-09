В Ростовской области материнский капитал проиндексировали на 5,6%

В Ростовской области в феврале увеличили размер материнского капитала на 5,6% для более 200 тысяч семей региона. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России в регионе.

После индексации выплата на первенца, появившегося на свет с 2020 года, достигла почти 729 тыс. руб. Сумма господдержки на второго ребенка составила 963 тыс. руб. при условии, что родители ранее не получали средства на первого малыша. Семьям, уже воспользовавшимся правом на выплату за первенца, при рождении второго ребенка доплачивается 234 тыс. руб.

Уточняется, что ведомство также пересчитало остатки средств у владельцев сертификатов. Назначение происходит автоматически по данным органов ЗАГС. Потратить средства разрешается на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, образование детей, реабилитацию несовершеннолетних с инвалидностью и накопительную пенсию получателя сертификата.

Константин Соловьев