Мошенники за девять месяцев обманули петербуржцев на 13 млрд рублей

С января по сентябрь 2025 года аферисты украли у жителей Санкт-Петербурга 13 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь поделился статистикой в личном Telegram-канале. Мошенники совершили 18 тыс. дистанционных хищений денег жителей Северной столицы. Из них только 3000 — кражи со счетов.

В среднем злоумышленникам удавалось лишить своих жертв 700 тыс. рублей. Почти 2,5 тыс. петербуржцев отправили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращения, связанные с мошенниками.

Татьяна Титаева