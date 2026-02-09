Участок со «следом авторитета Волобуева» в Курске могут вернуть муниципалитету

Участок на улице Мирной в центре Курска, где планировалось жилищное строительство, может быть возвращен в муниципальную собственность — прокуратура опротестовала незаконную, с ее точки зрения, выдачу земли. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн и обратил внимание на то, что «там прямой след коммерческих структур, связанных с криминальным авторитетом Волобуевым».

«Предприимчивые граждане выкупили дома с аварийными и предназначенными к расселению квартирами и вознамерились на этом месте строить жилье. Не будет там никакого коммерческого жилья. Этот участок не используется, он зарос. Даю поручение: максимально оперативно все процедуры провести. Эту землю, как и другие участки, которые были сомнительным путем выведены из собственности муниципалитета, будем возвращать. И они будут работать на развитие города для создания новых общественных пространств»,— заявил глава региона.

Глава организованной преступной группировки Дмитрий Волобуев в 2022 году был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство, поджог, мошенничество и вымогательство. В 2024 году апелляционный суд общей юрисдикции снизил ему срок с 24 до 23,5 лет.

Юрий Голубь