Настала пора не возвращаться домой

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Артисту вменяют повторные нарушения иноагентского законодательства (ч.2 ст.330.1 УК РФ). По версии обвинения, эмигрировавший музыкант не отчитывается о своей деятельности в Минюсте и не маркирует плашкой производимые и распространяемые материалы. Суд заочно отправил артиста в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции его на территорию России либо с момента его задержания в стране. Как считают адвокаты, занимающиеся делом против иноагента Мирона Федорова в Великобритании, он, вероятно, проживает в Соединенном Королевстве.

Уголовное дело о повторном нарушении правил деятельности иноагента в отношении артиста возбудили после того, как его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки в 2023 году. При этом, по словам руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой, делопроизводство стартовало еще 26 февраля 2024 года. Спустя два месяца ему предъявили обвинение и вынесли постановление об объявлении артиста в розыск. С мая того же года Мирон Федоров (признан Минюстом иноагентом) объявлен в федеральный розыск. «До настоящего времени местонахождение Федорова (признан Минюстом иноагентом) не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия»,— отмечают в пресс-службе судов.

Признанный Минюстом иностранным агентом Oxxxymiron (Мирон Федоров) — российский рэпер, получивший известность после выпуска альбомов «Вечный жид» и «Горгород». В 2021 году, после долгого перерыва, артист выпустил альбом «Красота и уродство». С 2000 года жил в Великобритании, учился в Оксфордском университете. С 2013 года вернулся в Санкт-Петербург. В начале специальной военной операции, 24 февраля, Oxxxymiron (признан Минюстом иноагентом) выступил против действий РФ на территории Украины, выложив ролик с объяснением своей позиции. Тогда же артист отменил запланированные концерты в Москве и Петербурге и уехал из страны.

На судебном заседании защитник рэпера просил отказать в удовлетворении ходатайства об отправке подзащитного в СИЗО. Он мотивировал свою позицию тем, что Мирон Федоров (признан Минюстом иноагентом) не присутствует на заседании и, возможно, ему неизвестно о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Минюст объявил Oxxxymiron иностранным агентом 7 октября 2022 года. В конце того же месяца, 25 октября, прокуратура Москвы признала его песню «Последний звонок» экстремистской и запрещенной к распространению. 12 декабря 2022 года суд в Петербурге оштрафовал рэпера за дискредитацию армии за публикацию в день начала СВО видео в соцсетях, где артист осуждает действия России. Спустя месяц, 11 января, Oxxxymiron (признан Минюстом иноагентом) оштрафовали за трек «Ойда», где нашли лозунги с позитивным отношением к отделению Ингрии (Ингрия, также известная как Ингерманландия (движение «Ингерманландия» признано террористическим и запрещено),— историческая область на территории современной России, Санкт-Петербурга и Ленобласти) от России. По мнению прокуратуры, музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны», что является «призывом к сепаратизму». Композиция была удалена со стримингов после решения суда, в июне 2023 года трек запретили. Как правило, на заседаниях ни артист, ни его представитель не присутствовали.

Как считают адвокаты, занимающиеся другим делом против Мирона Федорова (признан Минюстом иноагентом), сейчас рэпер, вероятно, проживает в Великобритании.

В марте 2025 года две девушки, Виктория Кучак и Вера Маркович, обвинили иноагента в сексуализированном насилии и растлении несовершеннолетних. В подкасте журналистки Анастасии Красильниковой они рассказали, что, пользуясь своим положением артиста, с каждой из них он вступал в интимную близость, когда им было меньше 18 лет. Девушки настаивают, что он выстраивал доверительные отношения с подростками, чтобы позже вступить с ними в сексуальные отношения. Аналогичные обвинения в его сторону прозвучали позже в интернете и от анонимных пользователей. Тем не менее статус жертв в сети подвергли сомнению, заявив, что девушки сами соглашались на общение с известным артистом. Сам Oxxxymiron (признан Минюстом иноагентом) на подобные заявления не ответил, а позже внезапно отменил большой тур по Европе и США, сославшись на состояние здоровья.

На фоне интернет-обсуждений межрегиональное общественное движение «Зов народа» обратилось к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить артиста в связи с подозрениями в насилии в отношении несовершеннолетних. Движение также просит возбудить против иноагента уголовное дело по статьям УК, предусматривающим наказание за нарушение половой неприкосновенности малолетних.

Одна из девушек, которая обвинила рэпера в своем растлении, также попросила СК и прокуратуру проверить действия Мирона Федорова (признан Минюстом иноагентом). По словам адвоката Константина Ерохина, они просят правоохранителей допросить самого музыканта и других потерпевших девушек. Несколько адвокатов также инициировали разбирательство в Великобритании, так как рэпер является подданным этого государства и одна из девушек обвиняет артиста в изнасиловании именно на территории Соединенного Королевства.

