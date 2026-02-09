В Нижнекамске возбудили дело о мошенничестве под предлогом инвестиций в крипту

В Нижнекамске возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,6 млн руб., связанном с инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По версии следствия, в мае 2024 года 37-летняя жительница города познакомилась в мессенджере с мошенником, который представился инвестором. Он предложил вложить средства для получения дохода.

Потерпевшая продала недвижимость и перевела деньги на счета криптовалютных платформ и по указаниям собеседника совершала операции между биржами. Спустя время доступ к средствам был заблокирован, а для разблокировки потребовался дополнительный перевод.

Возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», следственные мероприятия продолжаются.

Анна Кайдалова