Россельхознадзор выявил несоответствие в колбасе самарского мясокомбината

В одной из больниц Оренбургской области инспекторы территориального управления Россельхознадзора отобрали пробы колбасных изделий, произведенных ООО «Золушка-Металлист» в Самарской области. По результатам исследований выявлено наличие ДНК курицы и свинины, однако данные ингредиенты не заявлены на маркировке в составе продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В ведомстве уточняют, что это является нарушением технического регламента Таможенного союза в части требований к маркировке пищевой продукции.

В прошлый понедельник, 2 февраля, информация о выявлении несоответствия поступила в управление. В связи с этим принято решение о приостановлении действия декларации о соответствии. Также ведомство инициировало проведение внеплановой выездной проверки в отношении производителя.

Руфия Кутляева