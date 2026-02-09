Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла на 9,9% за неделю

В период со 2 по 9 февраля 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 16861 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом количество заболевших увеличилось на 9,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Отмечается, что эпидемический порог не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа и возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 74 группах 45 детских садов, в 89 классах 38 школ.