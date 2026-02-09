АвтоВАЗ опроверг информацию о массовом дефекте ЭБУ у Lada Largus

АвтоВАЗ опроверг информацию о массовом дефекте электронного блока управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus, пишет «ТАСС». В пресс-службе компании сообщили, что официальная статистика не подтверждает данные о проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что владельцы и предприниматели сталкиваются со снижением ресурса узлов, частыми поломками и проблемами с электроникой у новых моделей Lada Largus.

«С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей»,— отметили в пресс-службе.

Компания также проводит проверку информации, поступившей от сервисных центров и автопарков, упомянутых в публикациях.

Анастасия Лопатина