Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

В Москве задержали трех мужчин, угрожавших устроить теракт в одной из башен Москва-Сити. Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении о теракте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, звонки с угрозами поступили в экстренные службы в ночь на 9 февраля. Оперативники установили, что звонившие находились в Москва-Сити, на место направились сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Задержаны арендатор квартиры в Москва-Сити и двое его знакомых. Их доставили в территориальный отдел МВД для выяснения обстоятельств произошедшего. Госпожа Волк отметила, что задержанные были пьяны.

По информации Telegram-канала «112», задержанные заявляли о минировании 68-го этажа небоскреба Neva Towers. После этого мужчины заперлись в апартаментах. Специалисты после обследования здания не нашли взрывных устройств.

Никита Черненко