В аэропорту Курумоч за две недели не допустили к ввозу 56,1 кг продукции

С 19 января по 1 февраля в международном аэропорту Курумоч (Самара) во время досмотра ручной клади пассажиров выявили 22 партии подконтрольных грузов неустановленного производства и не имеющих ветеринарных сертификатов. Общий вес продукции животного происхождения составил 56,1 кг, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Среди продукции, не допущенной к ввозу, были: 1,9 кг колбасы домашнего изготовления (2 партии), 3,7 кг домашнего мяса (2 партии), 1,5 кг сливочного масла домашнего изготовления (1 партия), 3,4 кг сметаны домашнего изготовления (1 партия), 22 кг творога домашнего изготовления (19 партий) и 23,6 кг меда без производственной упаковки (17 партий).

Также за две недели на складе временного хранения досмотрено 159 партий подконтрольных грузов: 1,7 т подконтрольной продукции, 3 партии икры на стадии глазка (0,06 млн шт.), 2 партии насекомых-энтомофагов (5 млн шт.), а также 5 животных-компаньонов.

Руфия Кутляева