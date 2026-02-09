Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сетевики Башкирии ведут ремонт воздушной ЛЭП

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») проводит капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ на севере башкирской столицы. На ее опорах размещены сразу две воздушных линии: одна соединяет уфимские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, вторая – ТЭЦ-3 с одной из понизительных подстанций 110 кВ. Данная ЛЭП была введена в работу в 1956 году и за 70 лет эксплуатации физически и морально устарела. Центральные электрические сети силами подрядной организации ведут замену 11 металлических опор.

Подъем опоры

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Так, 9 февраля состоялся подъем опоры ЛЭП на одном из наиболее сложных участков трассы - на переходе через железную дорогу. Теперь по обе стороны от пересечения ВЛ с железной дорогой будут установлены опоры высотой 32,6 м и 37,6 м, соответственно.

Цель ремонтных работ - повышение надежности энергоснабжения нефтехимического комплекса г. Уфы.

ООО «Башкирэнерго»

Реклама