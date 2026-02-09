Сетевики Башкирии ведут ремонт воздушной ЛЭП

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») проводит капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ на севере башкирской столицы. На ее опорах размещены сразу две воздушных линии: одна соединяет уфимские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, вторая – ТЭЦ-3 с одной из понизительных подстанций 110 кВ. Данная ЛЭП была введена в работу в 1956 году и за 70 лет эксплуатации физически и морально устарела. Центральные электрические сети силами подрядной организации ведут замену 11 металлических опор.

Подъем опоры

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Так, 9 февраля состоялся подъем опоры ЛЭП на одном из наиболее сложных участков трассы - на переходе через железную дорогу. Теперь по обе стороны от пересечения ВЛ с железной дорогой будут установлены опоры высотой 32,6 м и 37,6 м, соответственно.

Цель ремонтных работ - повышение надежности энергоснабжения нефтехимического комплекса г. Уфы.

ООО «Башкирэнерго»