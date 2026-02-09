Александр Бречалов вручил первую медаль Пушкина в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил директору книжного издательства «Удмуртия» Юрию Кузнецову первую в республике медаль Пушкина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«“Удмуртия” — единственное в республике издательство, которое профессионально занимается созданием и распространением национальной книги. Ежегодно выходит 50-70 наименований разного жанра и тематики на русском и удмуртском языках», — говорится в сообщении.

За последние два года тиражи выросли в два раза. В 2025 году вышло 75 книг — это 66 тыс. экземпляров. Книги представлены на маркетплейсе — 2,6 тыс. штук направлены читателям в 75 регионов России, а также Беларусь, Казахстан, Армению.

Анастасия Лопатина