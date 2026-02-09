В Самарской области принудительно госпитализировали семью, жившую с больным туберкулезом

Суд в Самарской области удовлетворил иск прокурора о принудительной госпитализации матери с тремя детьми, которые проживали с человеком, больным туберкулезом. Женщина и ее дети не проходили обследование и лечение, несмотря на риск заражения. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выяснило, что у сожителя женщины диагностирован туберкулез. При этом мать с детьми не посещала фтизиатра и не проходила рекомендованные медицинские процедуры. Прокурор районного отдела обратился в суд с административным иском о принудительном обследовании семьи.

Требования контрольного органа были удовлетворены. Решение вступило в силу. Сейчас женщина с детьми находятся в стационаре противотуберкулезного диспансера имени Постникова. Они проходят необходимые медицинские обследования.

Георгий Портнов