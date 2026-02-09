Наследие Пахмутовой и Добронравова передано будущим поколениям

В Доме Пашкова состоялась торжественная передача фонду Российской государственной библиотеки (РГБ) архивных материалов творческого дуэта композитора А. Н. Пахмутовой и поэта-песенника Н. Н. Добронравова. Мероприятие «Наши песни — наша благодарность людям» имеет большую культурную значимость, поскольку открывает неограниченный доступ к уникальным рукописям, нотам, письмам и другим материалам из семейного фонда выдающихся деятелей отечественной культуры будущим поколениям исследователей, музыкантов и любителей искусства. Организаторами выступили РГБ, Культурный фонд Александры Пахмутовой, благотворительный фонд «Голос добра», а также Фонд развития Ленинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Принявшая участие в церемонии Александра Николаевна Пахмутова передала РГБ, помимо рукописей супруга, также некоторые клавиры изданных произведений. Важным моментом стало открытие закладной доски в честь памятного барельефа А. Н. Пахмутовой и Н. Н. Добронравова в Доме Пашкова. Он положит начало созданию аллеи Славы, посвященной великим композиторам и поэтам нашей страны, в одном из самых значимых культурных пространств России. В финале мероприятия прозвучали знаменитые песни семейного дуэта в исполнении ведущих солистов и детского хора имени В. С. Попова.

Нина Никифорова