Капремонт здания для школы искусств «Изограф» завершили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили капитальный ремонт здания на улице Ульянова, 11, куда переедет школа искусств и ремесел «Изограф». Об этом сообщили в мэрии 9 февраля 2026 года.

По данным с сайта госзакупок, контракт на ремонт здания заключили в ноябре 2024 года с ООО «СК Культура» за 49 млн руб. Работы требовалось завершить до 1 ноября 2025 года. На текущий момент стоимость контракта выросла до 53,9 млн руб.

Учебные помещения в здании адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Скоро их начнут оснащать современным оборудованием и мебелью, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Школа рассчитана на 900 человек — на 300 больше, чем было в старом помещении. В обновленной школе, в том числе, будут обучать по программам «Искусственный интеллект и нейросети», «Цифровая живопись» и «Основы дизайна в Figma».

Срок открытия не уточняется.

Галина Шамберина