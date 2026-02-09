В Оренбурге кинологи отдают в добрые руки вышедших на пенсию собак

В Оренбурге полицейские-кинологи ищут новых хозяев для вышедших на пенсию собак. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В добрые руки безвозмездно отдаются четверо собак — два ротвейлера «Тесса» и «Сильвия», которым по 9 лет, и два лабрадора-ретривера «Арчи» и «Марли» возрастом 10 и 11 лет. Согласно установленным требованиям, они не могут продолжать службу из-за возраста. Лабрадоры-ретриверы прослужили полиции даже больше положенного срока. Собаки помогали правоохранителям в розыске преступников и раскрытии преступлений.

Все животные прошли специальные курсы дрессировки, знают команды и имеют ветеринарные паспорта с необходимыми прививками и обследованиями.

«По служебным меркам они уходят на пенсию, но все еще полны сил и хорошо воспитаны, поэтому могут стать верным другом и членом семьи»,— отметили в полиции.

Сабрина Самедова