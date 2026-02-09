Жителя Ишимбая приговорили к 20 годам колонии за убийство в ночном клубе

Верховный суд республики вынес приговор жителю Ишимбая, признанному виновным в убийстве (пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на два года, а также взыскал более 2,6 млн руб. в пользу потерпевших.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года в ночном клубе «Усадьба» в Ишимбае между посетителями возник конфликт. Подсудимый выстрелил из пистолета, незаконно купленного в 2023 году, и попал в голову случайному свидетелю. 23-летний пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Подозреваемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск и задержали на территории Волгоградской области.

Гособвинитель просил для обвиняемого 24 года колонии.

Майя Иванова