«Наши дети будут жить в сложном информационном мире»

Екатерина Сибирцева прошла путь от учительницы гимназии №9 до начальника управления образования администрации Екатеринбурга. Она завершила путь чиновника на посту вице-мэра Екатеринбурга и сейчас занимается созданием частной начальной школы. Специально для «Ъ-Урал» госпожа Сибирцева рассказала о тенденциях в частном образовании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Екатериной Сибирцевой Фото: предоставлено Екатериной Сибирцевой

Сейчас все больше родителей выбирает частное образование — особенно для начальной школы. Это можно объяснить тем, что есть особенности в государственной системе образования, которые явно не удовлетворяют всех работающих родителей: сегодня продленка есть далеко не везде, школы часто загружены.

Работающий родитель в условиях большого города не может посвятить себя полностью ребенку. Для него главной проблемой остается занятость и безопасность ребенка в течение всего рабочего дня. Еще одна важная причина — выполнение домашних заданий. Они тоже требуют времени и внимания.

Сейчас мы однозначно видим, что рынок частного образования в Екатеринбурге растет. Появляются новые школы со своими концепциями, с возможностью работы в режиме полного дня, обеспечивающим сочетание общего и дополнительного образования.

Еще несколько лет назад рынок частных образовательных услуг в Екатеринбурге очень сильно отставал от Москвы и Петербурга. Сегодня этот сектор активно развивается, потенциал роста в этой сфере большой.

Частные школы, в основном, бывают двух типов. Часть школ по аналогии с государственными имеют лицензию на общее образование и лицензию на дополнительное образование. И есть школы, работающие с детьми, находящимися на семейной форме обучения. У таких школ, как правило, есть лицензия только на дополнительное образование детей.

Получить лицензию на общее образование значительно сложнее, чем на дополнительное. Например, нельзя размещать обычную школу на первом этаже жилого комплекса или в торговом центре, у нее должно быть обязательно отдельно стоящее здание, должна быть прилегающая территория. Есть масса требований по квадратным метрам, по питанию. Это дорогая история на самом деле.

Образование — одна из самых зарегулированных сфер. Как бы мы ни говорили пафосно о том, что это служение, это призвание, но с точки зрения организационной и экономической — это услуга. Она переводится в финансовые показатели — по-другому школа работать не может.

Но это уникальная услуга, потому что ее результат зависит не только от того, кто ее оказывает, но и от того, кто ее получает. Учитель ведет урок для всего класса, но каждый ребенок воспринимает материал по-своему — и содержание, и эмоциональную подачу.

Я много общалась с родителями. У всех звучит, что главная ценность образования это все-таки не только те знания, умения и навыки, которые ты приобретаешь, а именно формирование видения мира, это формирование сообщества, это формирование своего жизненного пути, который ты выбираешь по результатам обучения.

Поэтому качество образования очень трудно измерять. Предметные результаты определяются через внешние оценочные процедуры вроде ОГЭ и ЕГЭ. Но ценность образования не только предметная. Часто только во взрослом возрасте человек понимает, какое значение имели в его жизни школьные годы. И это уже не измерить тестом: это и видение мира, и сообщество, и жизненный путь, который складывается благодаря школе или вопреки ей.

Относительно школьного образования есть много страхов и мифов. Например, некоторые родители боятся смены школы или коллектива. Кажется: хороший класс, хорошая учительница, пойдем этим коллективом до 11-го класса. Но переход в другие образовательные учреждения — это полезный опыт. Если ребенок за школьный путь сменит два–три коллектива — это хорошо, это развивает навык построения социальных связей. В новом классе он учится выстраивать коммуникацию иначе, исправляет ошибки.

Еще одно опасение родителей касается предметного обучения в начальной школе, когда уроки ведут разные педагоги. Но чем больше педагогов, тем больше шансов, что ребенок найдет «свою» коммуникацию. И квалификация предметников порой оказывается выше. Когда педагогов несколько — у ребенка оказывается больше шансов оказаться в ситуации успеха.

И в целом, ребенок любит не предметы, а учителя. Яркий учитель — больше любви к предмету. Это и есть ценность личностного подхода и живого контакта, который не передается через экран. Искусственный интеллект не заменит эту часть: эмоции и «магия» понимания в глазах ребенка — это другое.

Выбирая частную школу очень важно, чтобы родители разделяли ценности школы. Например, в части гаджетов — не только в школе, но и дома не погружали ребенка слишком сильно в экран. Сегодня дети 90% информации получают через устройство с экрана. Это планшет, компьютер, телефон, телевизор. Часто информация фрагментирована, подается в режиме быстрой смены кадра. Это очень сильно влияет на мозг, у ребенка (да и у взрослого) не остается места для фантазии, для построения образов.

Современные дети другие, они иначе взаимодействуют с миром и это нужно учитывать. Многие родители и педагоги сетуют, что дети читают меньше, но это не значит, что они читают плохо: часто начинают позже, в подростковом возрасте, и читают нормально. И очень интересно смотреть, как современная молодежь воспринимает литературу, какие смыслы находит в русской классике, например.

Ребенок должен развиваться гармонично. Важно, чтобы было и эмоциональная культура, и спортивная составляющая, и развитие критического мышления. Мы понимаем, что дети будут жить в сложном информационном мире и надо уметь в нем ориентироваться, чтобы отличить правду от лжи. Нужно, чтобы ребенок умел задавать правильные вопросы и анализировать ту информацию, которая к нему приходит.

А универсальный совет родителям очень простой – воспитывайте себя, ведь ваши дети все равно будут похожи на вас.

Хотите, чтобы ребенок читал — читайте сами; хотите вырастить спортсмена — найдите время для тренировок вместе. И больше говорите с ребенком о себе, о своем опыте, о своем детстве, делитесь переживаниями и ошибками, своими печалями и радостями. Тогда забота о ребенке превратится не в гиперопеку, а в реальное формирование личности.