Финны утверждают, что идею бани русские утащили у них, и что между русской и финской банями практически нет различия. И правда, финны, как и русские, в сауне льют воду на каменку, поддавая пару, а после парилки обтираются снегом и ныряют в прорубь. И все-таки русская баня неповторима. Доказать это можно одним словом: веники. В жаре сауны, где температура достигает 100 градусов, веники сохнут, а в русской влажной бане дарят чистое здоровье. Березовые снимают усталость, дубовые нормализуют давление, липовые изгоняют простуду, полынные лечат мигрень, а можжевеловые — лучший антистресс.

О лечебном эффекте бани и классики знали. Александр Пушкин в «Руслане и Людмиле» отправил героя в парную отдохнуть из дороги. А Федор Достоевский сам нередко уходил работать в питерские римские бани, где писались, в частности, «Записки из подполья» и «Идиот». Так что русская баня не только лечит тело, но и возвышает душу. Поклонникам сауны не понять.

Павел Шинский