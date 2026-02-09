Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зимний международный фестиваль искусств в Сочи Фото: Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

Превью открытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи в этом году пройдет 18 февраля. И сразу — фестивальная премьера. Спектакль «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)», поставленный Полиной Агуреевой. Трагифарс, обозначенный как творческое осмысление произведений Антона Чехова, — это совместный проект московского и сочинского зимних фестивалей и театра «Мастерская Петра Фоменко». Кстати, премьеры спектакля только что прошли в Москве.

Официально откроется фестиваль гала-концертом 19 февраля. В нем примут участие давние друзья маэстро Башмета — Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и Вадим Репин, а также традиционно камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр — оба под управлением самого маэстро. Всегда интересно иностранное участие. На этот раз из Китая в Сочи приедет пластический спектакль «Цзяннань, написанный чернилами», в вечере джаза прозвучат афрокубинские ритмы от ведущих саксофонистов Острова свободы. Из ЮАР ожидается приезд Театра танца «Вуяни».

А о музыкальных премьерах Сочи рассказал генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко: «У нас и Валера Воронов пишет новое произведение, которое на открытии прозвучит, и Кузьма Бодров пишет произведение, которое прозвучит на закрытии. И, не поверите, Александр Владимирович Чайковский тоже написал премьеру, которую мы исполним на открытии, практически за день до своего 80-летия».

Остается добавить, что я, как обычно (уже более десяти лет), принимаю участие в школе молодых журналистов, освещающих события культурной жизни. Она пройдет с 19 по 21 февраля. Также в рамках фестиваля запланированы еще три традиционные школы — молодых продюсеров, поэтов и фотошкола. А также одна совсем новая — Prima Domra с Екатериной Мочаловой, лучшей домристкой современности, как мне кажется.

Дмитрий Буткевич