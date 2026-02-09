«ИИ вывозит на новый уровень автопилота»

Работу любого автопилота в машинах можно описать связкой: сенсоры, данные, алгоритмы, вычислительная мощность и, конечно, регулирование, которое позволяет это все применять на дорогах общего пользования. Внедрение искусственного интеллекта усиливает один из упомянутых компонентов, а как следствие приближает автоиндустрию к массовому запуску автопилота уровня L4. Такой, по общепринятой классификации SAE, подразумевает автономную езду машины без подстраховки водителем и в пределах определенной зоны. Из-за высоких требований безопасности L4 встречается преимущественно в роботакси или пилотных проектах.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как раз одна из таких компаний — Pony.ai — лидер китайских роботакси с флотом свыше тысячи машин в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне —объявила о партнерстве с Moore Threads — ведущим разработчиком графических ускорителей в Китае. Каждая их «железка» MTT S5000 может генерировать свыше 10 млрд километров виртуальных тестовых сценариев в неделю и прорабатывать сотни вариантов опасных ситуаций. С помощью нового оборудования компания планирует и повысить качество, и ускорить обучение своих машин.

Намерена ли Pony.ai применять свои наработки за пределами такси, пока неясно. А вот бренд Xpeng уже тестирует автопилот L4 на своем шестиместном серийном кроссовере, модели GX. За умное управление в нем отвечают четыре чипа Turing с общей мощностью порядка 3000 TOPS. Это позволяет обрабатывать потоки данных с сенсоров прямо на борту, без обращения к облачным сервисам. Сокращение времени реакции повышает безопасность.

Уровень автопилота L4 пока редкость. Но по пятам за китайскими следуют компании из США. Лидер местного роботакси Waymo с парком в 700 с лишним машин благодаря своей ИИ-world-модели Genie 3 успешно генерирует симуляции редких сценариев. Восставшая из пепла после репутационных потерь компания Cruise установила в свои 300+ автомобилей мультимодальные ИИ-модели восприятия и симулятор «The Matrix». С ними счётчик сбитых пешеходов пока не нуле. В России развитие автопилота уровня L4 форсирует «Яндекс», применяя YandexGPT 5 и модели компьютерного зрения.

Александр Леви