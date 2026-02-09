Житель Самары спонсировал международную террористическую организацию

В Самаре задержали и заключили под стражу местного жителя, причастного к финансированию международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, самарец разделяет радикальную идеологию террористической организации. Мужчина связывался с ее представителем с помощью мессенджера Telegram. Получив от террористов необходимые реквизиты для осуществления транзакций, задержанный неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета этой организации.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности.

Андрей Сазонов