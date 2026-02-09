«Когда бабушки и дедушки проводили время с внуками, это шло им на пользу»

Бабушки и дедушки могут прокачать свой мозг, просто присматривая за внуками. Однако если они будут делать это регулярно, то шансы заполучить депрессию увеличатся. Такое противоречие следует из двух исследований, опубликованных на прошлой неделе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В журнале Psychology and Aging американские ученые сообщают, что взрослые, которые возятся с внуками, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах. Команда проанализировала данные почти 3 тыс. испытуемых старше 50 лет. К помощи относились присмотр с ночевкой, помощь со школьными заданиями, уход за ребенком во время болезни и приготовление ему еды. Исследователи обнаружили, что в целом, когда бабушки и дедушки просто проводили время со своими внуками, это шло им на пользу.

А вот в другой работе, которую приводит журнал BMC Psychology, утверждается, что такая забота может давить, особенно на пожилых людей, тем более если дети младше шести лет. Для ответственных бабушек и дедушек это может грозить депрессией.

А шесть лет назад ученые из Бостона предположили, что присмотр за внуками может даже привести к семейным конфликтам. Исследователи объясняли это тем, что на плечи бабушек ложится большая часть тяжелой работы. Например, купание, приготовление еды. А вот прерогатива дедушек — это развлечения.

Анна Кулецкая