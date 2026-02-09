Дублер Горьковского шоссе в Казани продлят до Приволжской улицы

В Казани планируют продлить дублер Горьковского шоссе на 1,8 км. Новый участок соединит магистраль с Приволжской улицей, сообщил на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о продлении дублера Горьковского шоссе в Казани на 1,8 км

По его словам, это позволит снизить нагрузку на железнодорожный переезд в районе Храма всех религий.

Работы затронут отрезок с интенсивным движением, где расположены жилые поселки и садовые товарищества. По мнению господина Метшина, соединение с Приволжской улицей обеспечит перераспределение транспортного потока и повысит пропускную способность направления. В перспективе развитие дублера продолжат в сторону трассы М7.

Первый участок дублера был построен в 2021 году, его протяженность составила 1,5 км — от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда. В 2023 году завершили строительство второго этапа — от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий.

Анна Кайдалова