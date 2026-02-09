В Самарской области проводится проверка по факту избиения бойца СВО в отделе полиции

Следственное управление СКР по Самарской области проводит доследственную проверку по факту избиения участника СВО в отделе полиции в Новокуйбышевске. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в областном СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным из открытых источников, боец СВО находился в Самарской области на госпитализации из-за ранения в голову, полученного в ходе боевых действий. Вместе с приятелями военный решил отпраздновать рождение ребенка в одном из заведений Новокуйбышевска, где его задержали правоохранители по административной статье.

В отеле полиции правоохранители якобы начали задавать участнику СВО вопросы, касающиеся полученных им за службу и за полученное ранение выплат, а после чего повалили на пол и начали избивать, в том числе по голове. Медики зафиксировали у потерпевшего многочисленные кровоподтеки и ссадины.

«На данный момент решение по результатам проверки не принято»,— уточнили в СУ СКР по Самарской области.

Сабрина Самедова