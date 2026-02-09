Нижегородский «Красный якорь» начал сносить старые здания в рамках реновации

Старые неиспользуемые здания начали сносить на территории АО «Завод Красный Якорь» в Нижнем Новгороде в рамках реновации. Первыми под снос попали сооружения цеха №3 — старая кузница и вспомогательные производственные помещения, говорится в сообщении предприятия.

Завод, который в 2026 году отметит 128-летие, намерен территориально сконцентрировать производство, обновить цеха и инфраструктуру. Кроме старой кузницы под снос попадут здания инструментального цеха №5, котельной и общежития.

Кузнечно-прессовое производство перенесли в новый цех. Инструментальное производство также переехало в реконструированный цех и будет расширено.

За время реновации заводу предстоит строительство новой котельной и перекладка более 2 км коммуникаций. Кроме того, будет перенесена стела с именами сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установят в месте, заметном не только работникам, но и гостям предприятия.

Галина Шамберина