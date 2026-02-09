Самарская область перечислила около триллиона налогов и сборов за 11 месяцев

По итогам января-ноября 2025 года в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Самарской области перечислено свыше 984,3 млрд руб. налогов и сборов. Данные опубликованы в сборнике «Социально-экономического положение России», подготовленном Росстатом.

По данному показателю Самарская область занимает восьмое место в стране, уступая Москве, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, Московской области, Санкт-Петербургу, Татарстану и Пермскому краю. Показатель снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля Самарской области от всех поступлений в консолидированный бюджет России составляет 2,4%. Это на 0,4% ниже, чем в январе-ноябре 2024 года.

Андрей Сазонов