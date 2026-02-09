В РПЦ назвали идеи главы «Ахмата» Алаудинова ведущими к ереси

Идеи главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, которые изложены в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста», ведут к ереси. Об этом заявил зампред Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Московского патриархата священник РПЦ Сергий Фуфаев.

Священнослужитель отметил, что в написанном господином Алаудиновым учении смешиваются идеи христианства и ислама, что искажает основы православной веры и ведет к ереси. Сергий Фуфаев отметил три основных положения, которые радикально искажают фундаментальные основы христианского вероисповедания в книге:

Мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что этот Бог соответствует представлениям ислама;

Мусульмане и православные христиане верят в Иисуса Христа, который есть Божий посланник;

Мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его.

«Православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, что неприемлемо для ислама»,— отметил священник. По его словам, истинный Бог, по православному вероисповеданию, не может быть одноликим. Сергий Фуфаев подчеркнул, что с находящимися в заблуждении людьми необходимо проводить миссионерские и пастырские беседы о радикальной несовместимости этих вероучений.

Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат» и заместитель Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ. Книгу об идеологии спецназа «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» господин Алаудинов написал в соавторстве с чеченским богословом Магомедом Хайтанаевым в октябре 2025 года.