Удовлетворено ходатайство об УДО экс-замглавы Росгвардии по Самарской области

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Прокуратура направила апелляционное представление на это решение. Его рассмотрит Самарский областной суд. Это информацию подтвердили «Ъ-Волга» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший заместитель руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В феврале 2020 года Дмитрий Сазонов был осужден за получение взяток от ОПГ «Законовские» и фирмы ООО «Арт Инвест», курировавшей работу фотостудий в местных роддомах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что с 2008 года на протяжении десяти лет бывший силовик систематически получал незаконное вознаграждение от представителей ЧОО, которая охраняла членов преступной группы. Общая сумма взяток превысила 30 млн руб.

Кроме того, с марта 2015 по июль 2019 года Дмитрий Сазонов получил от главы ООО «Арт-Инвест» около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и покровительство бизнесу. В суде Дмитрий Сазонов отрицал связь с ОПГ «Законовские», но признал факт получения взяток за покровительство бизнесу фотостудий.

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии Самарской области к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 220 млн руб. Кроме того, Дмитрий Сазонов на десять лет лишился звания полковника и права занимать должности в силовых структурах. Также был оставлен в силе арест, наложенный на имущество бывшего замглавы Управления Росгвардии по Самарской области, для выплаты штрафа.

Дмитрий Сазонов неоднократно пытался оспорить приговор. В июне 2024 года Верховный суд Татарстана заменил бывшему силовику неотбытую часть наказания на принудительные работы.

Дмитрий Сазонов приходится сыном бывшему председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову, который возглавлял региональный парламент с 2001 по 2018 годы. 20 сентября 2018 года Виктор Сазонов скончался от онкологии.

ОПГ «Законовские» появилась в 1990-е годы. Ее назвали в честь создателя и лидера Александра Законова. В преступную группу входили около 50 человек. Участники ОПГ занимались рэкетом на крупных самарских рынках, торговлей оружием и наркотиками, убийствами и нападениями на людей. В настоящее время большинство участников ОПГ осуждены . Александр Законов убит, другой лидер группировки Сергей Гафуров умер от инфаркта, а их преемник Владимир Изумрудов получил 12 лет и один месяц колонии строгого режима.

Дмитрий Сазонов был не единственным, кого признали виновным в получении взяток от «Законовских». За это же преступление в ноябре 2018 года был осужден бывший прокурор Безенчукского района Андрей Павлов (4,5 года колонии общего режима), а в июле 2023 года — экс-замглавы самарского УМВД РФ Вячеслав Хомских (десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 89 млн руб.).

Георгий Портнов