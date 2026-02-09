«РЖД» выставила на торги теплоход «Анатолий Угловский» в Нижнем Новгороде

ОАО «РЖД» выставило на продажу объект недвижимого имущества теплоход «Анатолий Угловский», расположенный на улице Марата в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость лота составляет 12,34 млн руб., указано на сайте торгов.

Однопалубный теплоход проекта Р104 был построен в Великом Устюге. Его грузоподъемность составляет 23,5 т, вместимость — 24 человека. По данным организатора торгов, судно и может использоваться для туристических поездок. Оно оборудовано девятью пассажирскими каютами и шестью каютами для персонала, а также кухней, сауной и открытой площадкой для она корме.

Аукцион назначен на 27 марта 2026 года.

Галина Шамберина