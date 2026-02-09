Интеррос и Сириус договорились о комплексном сотрудничестве

Интеррос и Фонд «Талант и успех» объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала горного кластера «Роза Хутор», а также о партнёрских экологических проектах. Соответствующее соглашение подписали председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор Интерроса Сергей Батехин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Славин, Медиадом «Сириус» Фото: Юрий Славин, Медиадом «Сириус»

Одним из ключевых направлений сотрудничества в сфере экологии станет совместная работа Интерроса и Сириуса по разработке методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем.

Кроме этого, партнёры начали проработку совместного масштабного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор. Учёные Научно-технологического университета «Сириус» совместно с исследователями из партнёрских научных институтов займутся изучением генетического разнообразия каштана, его фитосанитарным оздоровлением и отбором форм, устойчивых к комплексу биотических стрессоров.

Елена Шмелева отметила, что соглашение позволит впервые в мире внедрить в концепцию горного курорта еще и образовательную составляющую. Это соответствует миссии Сириуса по созданию равно доступной созидательной среды. Совместная работа подразумевает комплексное развитие, поэтому наравне с развитием просветительских и исследовательских инициатив, важно помнить о повышении уровня безопасности, разработке транспортной стратегии и формировании облика курорта. Планируется сделать горный кластер ещё и площадкой для развития кадров. Так в реализацию новой экономической модели смогут включиться ведущие инженеры, которых готовят в Сириусе.

Также Интеррос и Сириус договорились о совместном развитии системы экологических троп вблизи объектов Олимпийского наследия в горном кластере и организации объектов природно-познавательного туризма.

В рамках сотрудничества Интеррос и Сириус займутся подготовкой кадров для развития туризма. Стороны развернут волонтёрские проекты, направленные на снижение антропогенной нагрузки. Новые возможности откроются для Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

Сергей Батехин отметил, что Интеррос и Сириус договорились объединять усилия и продвигать совместные проекты в самых разных сферах. Говоря о комплексном сотрудничестве, Батехин подчеркнул особую роль основателя компании Владимира Потанина в развитии современного российского Олимпийского движения и сочинской Олимпиады, и роль Сириуса в сохранении и приумножении олимпийского наследия.

«Союз, который у нас образовался, должен, с одной стороны, решить задачи сохранения Олимпийского наследия, а с другой, сделать так, чтобы люди, которые к нам приезжают, особенно с учётом геополитической обстановки, увидели, что наш курорт — лучший не только в России, но и мире. Территория Сириуса, выход к морю с горным кластером — всё это должно стать единым горноклиматическим, туристическим, экономическим курортом для развития и поддержания экологических и образовательных проектов. На наш взгляд, это суперидея, и, я думаю, что таких проектов у нас в стране нет»,— отметил Сергей Батехин.

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»



https://rosakhutor.ru/