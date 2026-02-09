В Краснодаре гражданин Индии получил 15 лет колонии за педофилию

Краснодарский краевой суд признал гражданина Индии Бариндера Сингха виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что господин Сингх, проживавший в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, организовал видеозвонок с участием пяти девочек 9–10 лет, во время которого совершил действия сексуального характера. Девочки проживают в другом регионе РФ. Злоумышленнику было известно, каков возраст девочек, с которыми он общался.

Подсудимому Сингху назначено дополнительное наказание — он лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, а также с обслуживанием любых образовательных организаций.

Анна Перова, Краснодар