При участии Газпромбанка подготовлено исследование о будущем человекоподобных роботов

Антропоморфная робототехника вступает в фазу ускоренного роста на фоне развития ключевых технологических направлений мировой промышленности, а также демографических изменений и дефицита кадров в ряде зарубежных стран, говорится в аналитическом исследовании «Большие перемены: новая эра человекоподобных машин в промышленности».

Исследование, подготовленное при участии Газпромбанка, «Газпром нефти», ЗАО «Севергрупп» и фонда развития научно-культурных связей «Вызов», посвящено анализу глобальных трендов, определяющих развитие человекоподобных роботов в промышленности.

В отчете рассматривается проблематика цифровизации производства, развертывания технологической инфраструктуры нового поколения, в том числе 5G и периферийных вычислений, микроэлектроники, а также влияние прорыва в области ИИ и декарбонизации.

Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка:

«Как опорный банк технологического лидерства России мы уделяем особое внимание трендам, которые способны изменить ландшафт экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы смотрим на горизонт десятилетий: антропоморфная робототехника неизбежно станет частью привычного сервиса, например, взяв на себя часть операций в общении с клиентами в финансовом бизнесе. Газпромбанк уже сформировал экосистему для поддержки таких наукоемких проектов, и наше исследование с партнерами из других отраслей — это приглашение к профессиональному диалогу о том, как масштабировать эти технологии в России, сохраняя баланс между смелыми инновациями и управлением рисками».

По данным отчета, на фоне демографических тенденций и дефицита рабочей силы в ряде развитых стран к середине XXI века может реализоваться сценарий, при котором человекоподобные роботы будут использоваться для выполнения значительной части рутинных операций в промышленности и логистике.

Согласно оценке, мировой рынок антропоморфной робототехники в ближайшие 10–15 лет может стать заметным сегментом автоматизации целых индустрий.

Технологической базой для такого сценария станут достижения в области ИИ и больших языковых моделей, которые уже позволяют уменьшать затраты на разработку ПО и систем управления для роботов до 50%.

К 2032 году средняя стоимость одного гуманоидного робота может снизиться в общей сложности на 60% также за счет удешевления сенсоров, приводов и систем управления, роста масштабов производства и стандартизации платформ.

АО «Газпромбанк»