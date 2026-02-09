В Оренбуржье завершили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков группой несовершеннолетних

В Оренбурге завершили расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних оренбуржцев. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года один из обвиняемых через интернет приобрел наркотики. Он расфасовал вещество и незаконно хранил у себя в жилище для дальнейшего сбыта на территории Оренбурга. 22 ноября обвиняемый вместе с двумя несовершеннолетними попытался сбыть запрещенное вещество. Действовали они группой лиц по предварительному сговору.

Подростки не смогли довести до конца свой умысел, так как их задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотическое вещество обнаружили и изъяли.

Руфия Кутляева