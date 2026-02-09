Завтра в Башкирии ожидается порывистый ветер и гололедица

Во вторник, 10 февраля, в Башкирии прогнозируется северный ветер с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/c, местами порывы достигнут 17м/c. На дорогах будет гололедица, сообщает Башгидрометцентр.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем в северо-западных районах существенных осадков не предвидится. На отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости из-за снега и метели до 1 км.

Майя Иванова