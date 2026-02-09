В Индустриальном районе закрыли кафе из-за санитарных нарушений

Индустриальный райсуд Перми рассмотрел дело об административном правонарушении по факту нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при организации общественного питания в кафе «Шаурма» на ул. Верхне-Муллинской, 134. Постановлением суда действия владелицы заведения квалифицированы по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ей назначено наказание в виде приостановления деятельности по организации и обеспечению общественного питания на 30 суток.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора установили в работе кафе многочисленные нарушения. В частности, в помещении не обеспечено цеховое деление, нарушена поточность технологических процессов, отсутствует бактерицидное оборудование, не предусмотрены места хранения для уборочного инвентаря. Кроме этого, производственные столы имеют дефекты в виде отслойки и ржавчины, влажная уборка производится несвоевременно, а пищевые продукты и продовольственное сырье принимаются без товаросопроводительной документации.