Число профзаболеваний в Свердловской области снизилось на 44% в 2025 году

В 2025 году в Свердловской области отмечено снижение уровня профессиональной заболеваемости на 44%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего за год было зафиксировано 83 случая профессиональных заболеваний, из которых наибольшее количество пришлось на Североуральский городской округ (40 случаев) и Нижний Тагил (23 случая). Наиболее часто заболевания регистрируются среди работников добычи полезных ископаемых — 53% случаев и в обрабатывающей промышленности — 42,1%.

Среди профзаболеваний самыми распространенными стали болезни, вызванные физическими факторами, составившие 55,4% от общего числа случаев. На втором месте — заболевания бронхолегочной системы, возникшие вследствие воздействия промышленных аэрозолей, — 21,7%. Заболевания костно-мышечной и периферической нервной системы, связанные с физическими перегрузками, зафиксированы в 8,4% случаев. Канцерогенные факторы стали причиной 7,2% профессиональных заболеваний. Аллергены вызвали болезни в 3,6% случаев, а биологические факторы — в 2,4%.

В ходе расследований специалисты управления Роспотребнадзора направляют работодателям рекомендации по устранению факторов, способствующих возникновению профессиональных заболеваний. Работодатели обязаны отчитаться о выполнении этих требований. «Хозяйствующим субъектам необходимо проводить полный и качественный мониторинг условий труда, а также периодические медицинские осмотры для своевременного выявления лиц, относящихся к группам риска»,— резюмировали в ведомстве.

Полина Бабинцева