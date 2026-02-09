Беременного блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой

Гагаринский суд Москвы перенес заседание по делу о выводе более 250 млн руб. из-за вызова скорой помощи для фигуранта дела Валерии Чекалиной (Лерчек). Беременная уроженка Тольятти отправлена на обследование, сообщают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Блогер ждет ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Роды намечены на март.

На прошлой неделе сообщалось, что во время обыска в доме у Валерии Чекалиной изъяли 46 млн руб. наличными и 22 комплекта украшений, в том числе брендов Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier. Среди них восемь браслетов, серьги, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier. Изъятое упаковано в картонную коробку и находится в камере хранения у следователя.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Валерия Чекалина и ее муж Артем незаконно перевели более 251,5 млн руб. из России на счет компании в ОАЭ. При совершении операции они не уведомили налоговые органы и оформили операцию по подложным документам как приобретение информационного продукта. Оба находятся под домашним арестом.

