Дивеевскому наркологу дали семь лет колонии на взятки и мошенничество

Врача психиатра-нарколога Дивеевской центральной районной больницы Артема Шумленко признали виновным в получении взятки (ч.3 ст. 290), служебном подлоге (ч.2 ст. 292) и мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ему назначили семь лет колонии общего режима, штраф 837,9 тыс. руб. и на четыре года запретили работать по прежнему профилю, сообщили в Дивеевском межрайонном суде.

Установлено, что с октября 2023 по январь 2024 года врач получил от местного жителя более 27 тыс. руб. за справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. При этом пациент ранее был лишен водительских прав и состоял у подсудимого на диспансерном наблюдении с соответствующим диагнозом.

Он также пообещал этому пациенту оформить пропуск в закрытый город Саров и трудоустроить его сына на одно из предприятий города. Под этим предлогом врач похитил у потерпевшего более 170 тыс. руб.

Кроме того, в январе 2024 года фигурант получил почти 13 тыс. руб. от жителя Ардатовского округа за подложный анализ крови в целях снятия его с учета и выдачи заключения на право управления транспортом. В марте того же года житель Сарова передал ему более 13 тыс. руб. за выдачу медзаключения без фактического прохождения осмотра.

Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Для исполнения этого требования у врача арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser.

Галина Шамберина