Суд приговорил жителя Можги к 6 годам колонии за смертельное ДТП

Кизнерский райсуд вынес приговор 41-летнему жителю села Можги, признав его виновным в совершении ДТП, повлекшего смерть 12-летней девочки (ч.4 ст.264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошел 2 августа 2025 года, когда подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Газель", насмерть сбил девочку, которая шла по обочине дороги.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Анастасия Лопатина